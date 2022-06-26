اتفاقية تعاون مع التعليم العالى والأمديست لإنشاء مركز خدمة لطلاب ذوي الهمم بجامعة بنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، اتفاقية تدشين مركز لخدمة الطلاب من ذوي الهمم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الأمديست، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد علام وكيل كلية ذوي الاحتياجات الخاصة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور هيثم ناجى مدير مركز الخدمة العامة والتدريب بالكلية، وألفت الشريف مدير وحدة خدمة متحدي الإعاقة بالجامعة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن جامعة بنى سويف تعد من أولى الجامعات التي حرصت على الاهتمام بذوي الهمم، وانشأت كلية متخصصة في علوم تأهيل ذوي الهمم لتصبح رائدة في هذا المجال بين نظائرها من الجامعات الأخرى على المستويين المحلى والإقليمي وذلك منذ عام 2016، فضلاً عن إنشاء وحدة لخدمة منتسبي الجامعة من ذوي الإعاقة عام 2014 والتي تستهدف تقديم خدمات متنوعة في مجال خدمة ذوي الهمم، بالإضافة إلى إنشاء أول مركز طبي متخصص لتأهيل ذوي الإعاقة لخدمة أهالي المحافظة ومحافظات الصعيد.