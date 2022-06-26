إصابة مراقب بأزمة قلبية أثناء امتحانات الثانوية العامة في الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفى المبرة بالشرقية، منذ قليل، "علاء الدين محمد السيد" 55 عاما، مقيم ديرب نجم مصابا بأزمة قلبية، أثناء قيامه بأعمال مراقبة امتحان الثانوية العامة، مادة اللغة العربية، داخل اللجنة المنعقدة بمدرسة السعيد أحمد وحيد للغات بالزقازيق.

يذكر أنه تم إعداد 158 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية، لاستقبال 49 ألفا و 606 طلاب، منهم 25 ألفا 701 طالب وطالبة في شعبة علمى علوم و17 الف و67 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و6 آلاف و837 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، كما تم إعداد 44 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين المغتربين تضم 1175سرير ومزودة بكافة المقومات المعيشية.

فيما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وربطها بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة أثناء سير الامتحان والعمل علي حلها فورا، فيما شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المدن والوحدات المحلية، بتكثيف عمليات النظافة داخل وخارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين حولها والتأكد من سلامة كافة المرافق لجميع المدارس التي بها لجان الامتحان، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحان وتوفير مصدر بديل للكهرباء تحسبا لانقطاعها في اي وقت حتي لا تؤثر علي سير الامتحان.

كما تم الاتفاق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم لجان الامتحان قبل دخول الطلاب وبعد مغادرتهم وتزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة ونشر سيارات الإسعاف بمحيط اللجان.