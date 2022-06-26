إسبانيا تنظم قمة الناتو مع الذكرى الـ 40 على انضمامها للحلف وسط احتجاجات لأحزاب معارضة

فاطمة شوقى

نظمت السلطات الإسبانية قمة الناتو في مدريد بالتزامن مع الذكرى الأربعين لانضمام إسبانيا إلى الحلف، وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف لم تكن موضوع نقاش ولن تكون خلال قمة الحلف على طاولة المباحثات، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

وقال وزير الخارجية الإسباني الذي تحتضن بلاده قمة الناتو نهاية الشهر الجاري، في مقابلة مع الصحيفة الإسبانية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيشارك في قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد فقط عبر الفيديو كونفرنس.

وأضاف الوزير: "إذا قرر المجيء، بالطبع، سنرحب به بأذرع مفتوحة. لكنه قال بالفعل إنه سيشارك في القمة عبر الفيديو كونفرنس".

وتعقد القمة في الفترة بين 28-30 يونيو الجارى في لجظة حاسمة للحلف الذى أسس عام 1949 وذلك في ضوء الحرب بأوكرانيا والانضمام لمحتمل للسويد وفنلندا، وسيحضر القمة 44 وفدا دوليا منها 41 عل مستوى رؤساء الدول والحكومات يرافقهم وزراء الدفاع والخارجية.

وكانت قدمت وزيرة الدفاع الإسبانية ، مارجريتا روبلز، كتاب "40 عام من مشاركة نشكة لإسبانيا في الناتو، كجزء من فعاليات القمة التي ستعقد في مدريد ، حيث يتحدث عن قصة اسبانيا في الناتو.

احتجاجات ضد القمة

خرجت عدة احتجاجات في شوراع مدريد ضد قمة الناتو ، والتي يشارك فيها حزب "متحدون" برئاسة أنريكى سانتياجو، كما سيحضر أعضاء آخرون من اليسار المتحد (IU) ، وبوديموس والحزب الشعبى، مع مطالب بحل المنظمة وتفكيك الصناعات العسكرية الإسبانية بأكملها من الحلف.

بينما ترد وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز على تلك الاحتجاجات قائلة إن "83٪ من الإسبان يدعمون عضوية إسبانيا في الناتو ، وفقًا لمعهد إلكانو الملكى".