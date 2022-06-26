أمين عام نقابة المعلمين: مسابقة الـ30 ألف معلم تسد العجز ونشكر الرئيس السيسي

قال محمد عبد الله، أمين عام نقابة المهن التعليمية، إن مسابقة الـ30 ألف معلم عودة لمرحلة تعليمية جديدة، لاسيما وأن المدارس فى احتياج كبير لمعلمين فى الفترة المقبلة.

أضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن مسابقة الـ30 ألف معلم ستتوجه لرياض الأطفال والصفوف الأولى بالمدارس، أما بالنسبة لمدرسين المواد فسوف تأتى فى المراحل المقبلة.

وتابع أمين عام نقابة المهن التعليمية: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاستجابة لتعيين معلمين جدد، لأننا نعانى من عجز كبير فى المعلمين وهذه المسابقة سوف تساعد فى مواجهة هذا العجز".

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المعلمين خاصة بكليات التربية فقط، وغير مسموح بتقديم أى خريج بكليات أخرى لهذا الإعلان، وبشرط ألا يقل التقدير عن جيد، مردفا: "كل محافظة سوف يكون لها إعلان خاص بها فى الفترة المقبلة، وسيتم توزيع المعلمين وفقا لاحتياجات كل محافظة".