أمن المنافذ بوزارة الداخلية ينفذ 251 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - أسماء شلبى

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى: فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط (7) قضايا و فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثارضبط قضية وفى مجال الأمن العام ضبط (23) قضية .

كما نجحت الحملات فى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (1150) مخالفة مرورية متنوعة ، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية ، وفى مجال تنفيذ الأ حكام تم تنفيذ عدد (251) حكم قضائى متنوع ، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضبط قضية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.