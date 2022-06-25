8 مشروعات لتكرير البترول والتصنيع باستثمارات 87 مليار جنيه خلال 8 سنوات

كتبت - مروة الغول

شهدت الثمانى سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال التكرير والتصنيع بتكلفة استثمارية إجمالية 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6ر6 مليون طن سنوياً مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30% ومن أهمها:

1-مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أنربك والذي بدأ تشغيله في سبتمبر 2018 بهدف إنتاج 700 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتان،و10آلاف طن بوتاجاز وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 219 مليون دولار، هذا وقد قام رئيس الجمهورية بافتتاحه في شهر أغسطس2020.

2-مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد والذي بدأ التشغيل التجارى لها في فبراير2020 ويهدف إلى تحويل المازوت ذو القيمة الاقتصادية المنخفضة بطاقة 4.7 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ تكلفته الاستثمارية 4.3 مليار دولار، هذا وقد قام رئيس الجمهورية بافتتاحه في 27سبتمبر2020.

3-مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول والذي بدأ التشغيل التجريبى له في ديسمبر2020 بهدف إنتاج 800 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتان،و10آلاف طن بوتاجاز وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 450 مليون دولار.. هذا وقد قام رئيس الجمهورية بافتتاحه في ديسمبر2020.

4-مصنع إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغي لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 61 مليون دولار.

هذا ويجرى حالياً تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها :

5-توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة60% ،وتبلغ استثماراته حوالى 4ر2 مليار دولار.. هذا وقد تم بدء التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من المشروع في مايو 2022 .

6مجمع انتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 5ر2مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة ، وباستثمارات 2.9 مليار دولار .

-7توسعات شركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المنتجات عالية القيمة الاقتصادية وباستثمارات تقديرية حوالي 77ر1 مليار دولار.

-8مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بطاقة 2ر1 مليون طن من المتكثفات وذلك لانتاج منتجات بترولية عالية الجودة وبتكلفة استثمارية حوالي 2214 مليون جنيه.

-9مجمع التقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول بطاقة 5 مليون طن من الزيت الخام وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية ، وبتكلفة استثمارية حوالي 2ر9 مليار جنيه.

-10مجمع التقطير الجوى بشركة الاسكندرية للبترول بطاقة 5 مليون طن من الزيت الخام بالاضافة إلى إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية (سولار ، بنزين ، بوتاجاز ،...) وبتكلفة حوالي 2ر6 مليون جنيه.