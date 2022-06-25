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27 يوليو.. الحكم على المتهم بالتعدى على فتاة داخل أتوبيس في التجمع الخامس

السبت، 25 يونيو 2022 03:56 م
27 يوليو.. الحكم على المتهم بالتعدى على فتاة داخل أتوبيس في التجمع الخامس محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، محاكمة عامل، لاتهامه بهتك عرض سيدة داخل اتوبيس "مينى باص" فى التجمع الخامس، لجلسة 27 يوليو؛ للنطق بالحكم.
 
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قام بهتك عرض المجني عليها بأن لامس جسدها داخل اتوبيس "مينى باص" في منطقة التجمع الخامس.
 
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم التجمع الخامس، بلاغاً من سيدة يفيد بوجود شاب قام بهتك عرضها اثناء استقلالها اتوبيس "ميني باص"، انها لمس مناطق حساسة بجسدها.
 
 

هتك عرض

التعدى على فتاه

جنايات القاهره

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