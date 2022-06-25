"ولاء" تطالب بإجراء جراحة على نفقة الدولة بالعمود الفقرى فى الشرقية.. والصحة ترد

كتب - محمود أحمد عطا- الشرقية - إيمان مهنى

ناشدت القارئة لاء سعيد محمد على سليمان البالغة من العمر 26 عاما، المقيمة بقرية بنايوس بمدنية الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية ، وزارة الصحة، إجراء جراحة على نفقة الدولة بالعمود الفقرى.

من جانبها، أفادت مديرية الصحة بالشرقية، أنه جاري التواصل مع المواطنة وفحص حالتها الطبية وموافتنا بالرد.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "رسالة المسئولين" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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