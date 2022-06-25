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"ولاء" تطالب بإجراء جراحة على نفقة الدولة بالعمود الفقرى فى الشرقية.. والصحة ترد

السبت، 25 يونيو 2022 03:00 ص
"ولاء" تطالب بإجراء جراحة على نفقة الدولة بالعمود الفقرى فى الشرقية.. والصحة ترد مديرية الصحة بالشرقية -أرشيفية
كتب - محمود أحمد عطا- الشرقية - إيمان مهنى

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ناشدت القارئة لاء سعيد محمد على سليمان البالغة من العمر 26 عاما، المقيمة بقرية بنايوس بمدنية الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية ، وزارة الصحة، إجراء جراحة على نفقة الدولة بالعمود الفقرى.
 
من جانبها، أفادت مديرية الصحة بالشرقية، أنه جاري التواصل مع المواطنة وفحص حالتها الطبية وموافتنا بالرد.
 
وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "رسالة المسئولين" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
 

العامود الفقري

إجراء جراحة

اليوم السابع

نفقة الدولة

االشرقية



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