وسائل إعلام: ألمانيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع الهاوتزر

وكالات

أفادت وكالة "د ب أ" الألمانية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الألمانية بأن برلين تخطط لتزويد أوكرانيا بالمزيد من مدافع الهاوتزر الآلية.

وحسب معلومات الوكالة، فإن المفاوضات تجري مع هولندا ودولة أوروبية أخرى بعد تزويد أوكرانيا بـ 7 مدافع آلية من نوع PzH 2000 ألمانية الصنع من ألمانيا و5 مدافع من النوع ذاته من هولندا.

وكانت كييف تقول إنها تحتاج إلى ما مجموعه 18 مدفعا من هذا النوع لتزويد كتيبة مدفعية كاملة بها.

وقالت مصادر لوكالة "د ب أ" إن الحكومة الألمانية تعتزم تلبية طلب أوكرانيا، وتبحث التوريدات مع الشركاء، حيث من المخطط أن تقدم ألمانيا مدفعين أو ثلاثة من هذا النوع وأن يسلم الشركاء المدافع المتبقية.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد حث ألمانيا والدول الأخرى في تصريح لصحيفة "بيلد" على الإسراع بتوريدات الأسلحة الثقيلة لأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف تحتاج إلى راجمات الصواريخ والمدفعية من عيار 155 ملم.

ونشرت الحكومة الألمانية يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة قائمة الأسلحة التي قدمتها لأوكرانيا، وخطة التوريدات المقبلة التي تشمل 30 نظاما مضادا للطيران من نوع "غيبارد" وراجمات صواريخ "آيريس تي" و"مارس" وغيرها من الأسلحة، إضافة إلى 22 شاحنة و80 عربة "تويوتا".