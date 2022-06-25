هل زيت السمك مفيد للجلد؟ دراسات توضح

كتبت نهير عبد النبى

ينصح دائما باستخدام زيت السمك للحفاظ على صحة البشرة ونعومتها ، فهل زيت السمك بالفعل مفيد للبشرة؟ سؤال أجاب عنه موقع medicalnewstoday ، حيث قال إن بعض زيوت الأسماك تحتوى على عناصر غذائية أخرى، مثل فيتامين أ وفيتامين د والسيلينيوم، و فيتامين أ هو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بالريتينول، وهو مكون شائع في منتجات العناية بالبشرة وعلاج لاضطرابات الجلد.

ومع ذلك في حين أن الأدلة تدعم فكرة أن زيت السمك يعزز صحة الجلد العامة ، فإن الأبحاث حول فوائده لأمراض جلدية معينة أكثر اختلاطًا وهى:

جفاف الجلد والأكزيما

الأكزيما ، أو التهاب الجلد التأتبي ، هي حالة التهابية في الجلد تسبب الحكة والقشور ، ويمكن للجلد في بعض الأحيان أن يتشقق وينزف. وتظهر دراسات على الحيوانات أن زيت السمك قد يقلل من أعراض الأكزيما.

ومع ذلك ، فإن هذه النتائج لا تثبت بالضرورة أن زيت السمك علاج فعال للإكزيما لدى البشر، حيث لاحظ أن هناك أدلة محدودة فقط لدعم هذه الميزة.

يحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من الدراسات التي تشمل عددًا أكبر من الأشخاص لفهم قيمة استخدام زيت السمك للتخفيف من الإكزيما.

حب الشباب

يسبب حب الشباب البثور والخراجات التي يمكن أن تكون ملتهبة ومؤلمة لهذا السبب ، قد يكون محتوى أوميجا 3 في زيت السمك مفيدًا لعلاج الالتهاب عامة في الجسم. ومع ذلك ، فإن الدراسات التي تركز على فوائد زيت السمك لحب الشباب على وجه التحديد لها نتائج مختلطة.

وجدت تجربة عشوائية صغيرة أن مكملات أوميجا 3 خفضت آفات حب الشباب بشكل ملحوظ على مدار 10 أسابيع.

في المقابل ، تم إجراء تحقيق في الدهون والنتائج مختلطة، على الرغم من أن معظم المشاركين في الدراسة أظهروا تحسنًا في حب الشباب لديهم ، فقد عانى آخرون من تفاقم الأعراض.

قد يساعد زيت السمك في تقليل حب الشباب لدى بعض الأفراد ، ولكن لا يوجد حاليًا دليل قوي على أنه سيساعد الجميع.

فرط تصبغ

يصف فرط التصبغ البقع الداكنة من الجلد التي تحدث نتيجة لزيادة إنتاج الميلانين، و هناك أسباب عديدة لفرط التصبغ ، منها:

-التغيرات الهرمونية

-التعرض للأشعة فوق البنفسجية

-شيخوخة

-صدمة الجلد

الأدوية التي تسبب حساسية لأشعة الشمس

يمكن أن يساعد زيت السمك في تقليل فرط التصبغ بعدة طرق، و قد تقلل أوميجا 3 من التهابات الجروح وتسريع الشفاء، وهو أمر مفيد في حالات فرط التصبغ الناتج عن صدمة الجلد.

هل يمكن أن يسبب زيت السمك مشاكل للجلد؟

يمكن أن يسبب زيت السمك ردود فعل لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الأسماك أو المحار ، وقد تشمل الأعراض الصداع والصفير والإسهال وخلايا النحل .

والجدير بالذكر أن الشخص المصاب بحساسية تجاه الأسماك أو المحار والذي يتفاعل مع زيت السمك قد يصاب بالإكزيما. قد يجد الشخص المصاب بالأكزيما بالفعل أن أعراضه تزداد سوءًا.

إذا كان لدى الفرد أعراض رد فعل تحسسي شديد لزيت السمك ، مثل صعوبة التنفس ، فعليه التماس العناية الطبية الفورية.