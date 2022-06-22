ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط -معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالى السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27726 طنا تشمل: 3952 طن يوريا و 2000 طن صويا و 4263 طن بودره جبس و17511 طن بضائع متنوعه .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31951 طن تشمل : 700 طن خردة و 4664 طن حديد و 5824 طن ابلاكاش و 11893 طن قمح و 2070 طن خشب زان و4200 طن سكر و 1400 طن فول و 1200 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 43 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 124 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129717 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 276855 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2595 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4966 شاحنة .