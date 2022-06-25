كتب محمد جمال

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس إن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية".

وإثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع على هذا الصعيد، قال تيدروس في بيان "في الوقت الراهن لا يشكل (تفشي جدري القردة) حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا"، في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

وتقوم منظمة الصحة العالمية بجمع الأرقام حول معدل الأطفال في سن عام واحد الذين تتناولوا لقاح شلل الأطفال، على الرغم من أنه تم القضاء عليه في كل البلدان باستثناء أفغانستان وباكستان، يعتقد الخبراء أنه سيشكل دائمًا خطرًا حتى يتم القضاء عليه تمامًا.

تقول منظمة الصحة العالمية إن البلدان التي تعاني من ضعف في توفير لقاح شلل الأطفال "معرضة بشكل خاص"، مؤكدة، إنه بدون مناعة القطيع، أي عندما يكون عدد كافٍ من السكان محميين من الفيروس بسبب التطعيم أو الإصابة السابقة يكون الفيروس قادرًا على الانتقال من شخص إلى آخر بسهولة أكبر، مما يزيد من خطر تفشي المرض والحالات الشديدة.

تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2020 أن 93 % من البريطانيين البالغين من العمر عامًا واحدًا محميون من الفيروس، وانخفضت إلى 92% في الولايات المتحدة.

بدوره، قال البروفيسور ديفيد هيمان، خبير الأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن معدلات التطعيم كانت مرتفعة ولكنها "ليست عالية بما يكفي"، موضحا، إن توفير اللقاح "يجب أن يكون عاليا بما يكفي لوقف انتقال هذا الفيروس، وهذا فقط إذا كان الآباء قلقون بشأن أطفالهم ويأخذونهم للتطعيم، فقط 46 دولة قدمت البيانات إلى منظمة الصحة العالمية حققت هدف 95 % الموصى به، بما في ذلك أستراليا والصين واليابان، لكن توفير اللقاح أقل من نصف المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه في بعض الدول.