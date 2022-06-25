مطار مرسى علم الدولى يستقبل 110 رحلات طيران خلال الأسبوع الجارى

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي بداية من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع 110 رحلة طيران تصل إلى المطار خلال الأسبوع الجارى، حيث يتم تسهيل الإجراءات فور وصول الوفود لوصولهم للفنادق السياحية فى أسرع وقت لقضاء إجازاتهم بمرسى علم.

وكشف جدول رحلات الوصول لمطار مرسى علم الدولي، أنه يستقبل 110 رحلات بزيادة رحلتين جديدتين خلال الأسبوع، وكذلك زيادة فى الرحلات الالمانية بمعدل 3 رحلات، وتصل الرحلات من 13 دولة أوروبية بعدد 103 رحلات، و5 رحلات داخلية .

وتبين من كشوف الرحلات الوافدة، من المقرر وصول 3 رحلات من بلجيكا، و5 رحلات من هولندا، و16 رحلة من إيطاليا، و17 رحلة من ألمانيا، و32 رحلة من التشيك، و20 رحلة من بولندا، و3 رحلات سويسرية، ورحلة من فرنسا، ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا وأخرى من المجر.