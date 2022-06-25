"مصر تغنى فى قلوب المصريين بالخارج" أمسية موسيقية للمكتب الثقافى المصرى بلندن

كتب ـ محمد صبحى

قامت الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، بدعوة الطلاب المبتعثين لحضور أمسية موسيقية للفنان وائل أنور تحت عنوان "مصر تغني في قلوب المصريين بالخارج"، وذلك بحضور اللواء أحمد المشرفي – الملحق العسكري المصري بلندن، ومصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، حيث تم تقديم مجموعة متنوعة من أرقى الألحان الموسيقية المصرية الكلاسكية والحديثة، والتي تعبرعن انتماء المصريين بالخارج واشتياقهم لأرض الوطن، بالإضافة إلى مجموعة من المعزوفات الغربية، وذلك في إطار خطة النشاط التعليمي والثقافي للمكتب الثقافي المصري بلندن، وتعزيز دوره فى رعاية المبعوثين المصريين من الناحية الأكاديمية والعلمية والمالية والإنسانية.

وجاءت الأمسية على هامش الاجتماع الذي تم بين المكتب الثقافي المصري بلندن ممثلُا في الدكتورة رشا كمال والمبتعثين المصريين بالمملكة المتحدة، وذلك بمناسبة انتهاء العام الدراسي، وشهد الاجتماع والحفل حضور أكثر من 100 طالب، كما قام المكتب الثقافي ببث الاجتماع والحفل أون لاين حرصًا على مشاركة المبتعثين المصريين خارج لندن، واستهدف الاجتماع تعزيز سبل التواصل مع المبتعثين المصريين والاستماع إلى المشكلات التي واجهتهم خلال العام الدراسي الماضى، وبحث الحلول المقترحة لإمكانية تلافى هذه المشكلات مع بداية العام الدراسي القادم، كما يسعى المكتب لتبادل الخبرات الجيدة بين الطلاب المتميزين ومشاركة النصائح مع زملائهم المبعوثين، وكذلك إجراء حوار مفتوح بين المكتب الثقافي والمبعوثين للتأكيد على الخطوط الإرشادية للدارسين وما يجب التمسك والالتزام به وما يجب تجنبه على كافة الأصعدة سواء مع المكتب الثقافي أو الجامعة المضيفة وهيئة الإشراف العلمى، لتحقيق الغرض المرجو من الإيفاد للمبعوثين الذين ترعاهم الدولة المصرية.

وتفاعل الحضور مع باقة الألحان المصرية والعربية والأجنبية التي قدمها الفنان وائل انور، وخاصة الأغاني الوطنية والتي بثت روح الانتماء لدى كافة الحضور والمشاركة بالغناء ايضًا.

وشهدت الأمسية الموسيقية حضور لفيف من كبار الشخصيات في مصر والمملكة المتحدة يتقدمهم عدد من أعضاء السفارة المصرية ومكتب الدفاع والجالية المصرية، ودعاء شرقي – الملحق المالي بالمكتب الثقافي النمصري بلندن، بالإضافة لعدد من الطلاب المبتعثين المصريين وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى وفنانين بريطانيين من المهتمين بالفن المصري.

في إطار خطة النشاط التعليمي والثقافي للمكتب الثقافي المصري بلندن، وتعزيز دوره فى رعاية المبعوثين المصريين من الناحية الأكاديمية والعلمية والمالية والإنسانية،