اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 01:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المجلس المصرى ببريطانيا بالتعاون مع المكتب الثقافى يكرم السفير طارق عادل

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 08:29 م
المجلس المصرى ببريطانيا بالتعاون مع المكتب الثقافى يكرم السفير طارق عادل جانب من التكريم
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت العاصمة البريطانية حفل تكريم كبير لسعادة السفير طارق عادل بعد أن انتهت فترة عمله فى المملكة المتحدة، اشرف على تنظيم الحفل الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى ومصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية بلندن وأقيم الاحتفال تحت مظلة المجلس المصرى فى بريطانيا والذى يضم جميع الكيانات المصرية فى بريطانيا التى تقدم خدمات للوجود المصرى.

 

حضر الحفل سعادة السفير طارق يوسف القنصل العام والملحق العسكرى العميد سامح سليمان وعميد المصريين فى بريطانيا د. أحمد المقدم والقنصل محمد رأفت والقنصل چومانا نجم الدين والشيخ حامد خليفة والقس انتونيو ثابت وجميع مستشارين السلك الدبلوماسى فى بريطانيا البرسيفور عصام شريف نائب رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه والذى قام بتكريم سعادة السفير كما قام كل من د. ضياء كمال رئيس جمعية الأطباء وعبدالله هلال نائب الرابطة النوبية ومجدى عباس رئيس جمعية الجالية المصرية بإلقاء كلمات أشادوا بمجهود السفير فى تحسين العلاقات بين مصر وبريطانيا والإعداد لزيارة الرئيس والتعامل مع مشكلة العالقين خلال وباء كورونا وحضر أيضا جلال دردير وماجده صقر وميرڤت جويد من مجلس إدارة بيت العائلة المصرية بلندن والفنان طارق سعيد والمطرب عصام محمود وحشد كبير من أبناء الجالية المصرية.

 

وفى نهاية اللقاء القى سعادة السفير كلمة أشاد فيها بنشاط بيت العائلة المصرية ومجهودهم فى مساندة الوطن وقدم الشكر لرؤساء الجمعيات وجميع الحاضرين واسترجع ذكريات عاشها من 40 عاما فى المكتب الثقافى المصرى حينما كان يدرس ببريطانيا وأبدى إعجابه الشديد بحالة المبنى الآن، واختتم اللقاء بحفل غنائى قدمت فيه الأغانى الوطنية.

 


العاصمة البريطانية

حفل تكريم

السفير طارق عادل

بيت العائلة المصرية

المجلس المصرى ببريطانيا

المكتب الثقافى المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على قصة إنشاء بيت العائلة المصرية منذ 10 سنوات

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 01:00 ص

محافظ القاهرة يشارك فى احتفال بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 02:46 م

شيخ الأزهر والبابا تواضروس يصلان مدينة نصر لحضور مؤتمر بيت العائلة المصرية

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 10:24 ص

بدء توافد المشاركين بمؤتمر بيت العائلة المصرى لمرور 10 سنوات على إنشائه

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 10:21 ص

بيت العائلة المصرية بلندن يكرم القنصل وليد عثمان بمناسبة انتهاء فترة عمله

الجمعة، 13 أغسطس 2021 12:08 ص

بيت العائلة المصرية يشيد بدور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية

الأربعاء، 19 مايو 2021 02:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة