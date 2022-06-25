مصرع طبيب بيطرى سقط من أعلى سطح منزله أثناء تصليح الدش بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طبيب بيطرى مصرعه، وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح منزله أثناء تصليح الدش الخاص به، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز الباجور، يُفيد بمصرع ا.ا 42 عاما طبيب بيطرى مقيم بقرية بهناى دائرة المركز، إثر سقوطه من الدور الخامس بمنزله أثناء تصليح الدش الخاص به، وتم نقله لمستشفى الباجور العام.

بالانتقال والفحص وسؤال أسرته أكدوا أنه أثناء قيامه بتصليح الدش بالدور الخامس اختل توازنه وسقط أرضاً، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.