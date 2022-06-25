محور كلابشة.. قاطرة التنمية فى أقصى صعيد مصر على أرض أسوان (صور)

محور كلابشة تم افتتاحه أواخر شهر ديسمبر من العام المنقضى 2021، بعد أن أنهت وزارة النقل تنفيذه بمحافظة أسوان ضمن 4 محاور عرضية فوق النيل بصعيد مصر، وتبلغ تكلفة المحور الإجمالية نحو 1.050 مليار جنيه، ويبلغ طول المحور 23 كيلومترا، ويبلغ عرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل على 14 عملا صناعيا (9 كباري – 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وترتكز أهمية هذا المحور التنموي في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الغربي عابراً نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان)، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلي طريق الصعيد الصحراوي الغربى، وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعى الشرقى، ويخدم قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها، كما يخدم مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (1)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (2)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (3)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (4)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (5)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (6)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (7)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (8)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (9)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (10)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (11)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (12)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (13)

محور كلابشة قاطرة تنمية على أرض أسوان (14)