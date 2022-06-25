محافظ كفر الشيخ يوجه بتعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

أدى 5 طلاب وطالبات بمدرسة النور للمكفوفين بالثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية" ورقة أولى"، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات بلجنة الامتحان أو شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطهير وتعقيم 80 لجنة لاستقبال 21 ألف و180 طالب وطالبه، كما تابع محافظ كفر الشيخ توزيع كُتيب المفاهيم على لجان الثانوية العامة، لتسليمه للطلاب صباح الغد على الطلاب باللجان مع أوراق امتحان مادة اللغة العربية.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لم نرصد مخالفات، اليوم السبت، خلال أداء طلاب مدرسة النور للمكفوفين امتحان اللغة العربية" ورقة أولى"، وعددهم 5 طلاب ولم يتغب عن أداء الامتحان أي طالب.

وأضاف عبدالله، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتعقيم وتطهير 80 لجنة، استعداداً لاستقبال 21 ألف و180 طالب وطالبه في الثانوية العامة، لأداء امتحان مادة اللغة العربية، في الاسبوع الثاني من أداء الطلاب امتحاناتهم، مؤكداً أنه تابع توزيع كُتيب المفاهيم على 12 إدارة تعليمية، وتسلم رؤساء اللجان80 لجنة الكُتيب لتوزيعه غدا على الطلاب، مع كراسة الامتحانات، ويتم تجميعه عقب أداء الامتحان، ويشمل الكُتيب جميع المفاهيم الخاصة بجميع المواد الأدبية والعلمية والرياضية كل في مجال تخصصه بالنسبة للشعبة المقيد بها الطالب.

وأكد عبدالله على أهمية التواصل مع رؤساء اللجان يوميا والمراقب الأول والتنسيق لنجاح اليوم ومروره بهدوء، موجهاً بضرورة التحلي بضبط النفس والهدوء والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات حفاظا على مصلحة ابنائنا الطلاب، موجهاً بضرورة استخدام العصا الإلكترونية وتوفر كافة الإجراءات الاحترازية.



اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ



متابعة اعمال الامتحانات من غرفة العمليات