وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بضرورة الالتزام بضوابط امتحانات الثانوية العامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً بمديري الإدارات بحضور خالد البربرى وكيل المديرية، ومصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام، ووائل لطفي، مدير التعليم الثانوي، وبعض الجهات المعنية بشأن التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 _ 2022 والتي بدأت بداية من يوم 20 يونيو الجاري، عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، منها التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل – سماعات، وكتب المفاهيم سيتم توزيعها على اللجان وغير مسموح للطالب بالكتابة بكتيب المفاهيم أو الخروج به حيث يسلم في نهاية اللجنة، وينبه على الطلبة بعدم الكتابة عليه.

وأضاف عبد الله، أنه يجب التواصل مع رؤساء اللجان يوميًا والمراقب الأول والتنسيق لنجاح اليوم ومروره بهدوء، وأوضح أنه سيتم تسليم كتب المفاهيم في الموعد المحدد لها، موجهاً بضرورة التحلي بضبط النفس والهدوء والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات حفاظا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكد ضرورة استخدام العصا الإلكترونية وتوفر كافة الإجراءات الاحترازية، مع التنبيه على رؤساء اللجان بالتواجد في لجانهم يوم السبت 25 يوليو صباحا ومعه الأجهزة المعاونة، متمنياً النجاح والسداد للجميع، مبينا أن أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة هي مهمة وطنية أدعو الله للجميع التوفيق فيها.