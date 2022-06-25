محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة مياه منطقة "هوّ" الصناعية.. صور

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمحطة مياه المنطقة الصناعية بهوّ بمركز نجع حمادى، والذى يتم تنفيذها ضمن مشروع ترفيق المنطقة الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه المهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، ومحمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ومحمد شعبان، مدير المنطقة الصناعية، ومهندسى الشركة المنفذة لأعمال الترفيق ، وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ قنا، لشرح تفصيلى حول الموقف التنفيذى لمشروع تغذية المنطقة الصناعية بالمياه والذى يشمل إنشاء محطة تنقية بطاقة 850 م3 / ساعة ، بنسبة تنفيذ 43%، وهى تعد الثالثة على مستوى الجمهورية من حيث النظام المتبع فى تنقية المياه ، بالإضافة إلى خط مياه رئيسى من مواسير HDPE قطر 800 مم بطول 1850 متر، بنسبة تنفيذ 90%، كما يجرى تنفيذ 55 كم شبكات مياه شرب بمواسير UDVC بأقطار تبدأ من 50 مم حتى 630 مم بنسبة تنفيذ وصلت إلى 60% ، وخزان مياه أرضى بسعة 6 الآف م3، من الخرسانة المسلحة بنسبة تنفيذ 44%، وخزان حريق أرضى بسعة 1100 م3 من الخرسانة المسلحة بنسبة تنفيذ 29%، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة وبدء ضخ المياة بدءا من عام 2023.

وأكد الداودى، أن هذا المشروع سوف يساهم فى جذب المزيد من المستثمرين للمنطقة الصناعية وزيادة نسبة الإشغال بها مؤكدا على أن المحافظة تسعى إلى توفير المناخ الإستثمارى المناسب لجذب المزيد من المستثمرين وزيادة نسب الإشغال بالمناطق الصناعية وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

وأضاف المحافظ، أن مشروع ترفيق المنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادى، والكلاحين بقفط يحظى بإهتمام كبير من قبل الأجهزة المعنية فى المحافظة وتتم متابعة معدلات تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وحريق وكهرباء وغاز واتصالات بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية بهاتين المنطقتين.

