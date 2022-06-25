محافظ بنى سويف يطمئن على الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

بنى سويف - هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، الترتيبات النهائية لاستكمال امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، والتي تستأنف غداً الأحد بامتحانات المواد التي تضاف إلى المجموع ،وتبدأ بمادة اللغة العربية لجميع الأقسام" العلمي بشعبيته "علوم/رياضة" والقسم الأدبي"، حيث يزيد إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان عن 18 ألف طالباً وطالبة "نظامي ومنازل " موزعين على إجمالي 53 لجنة على مستوى المحافظة

واطمأن محافظ بني سويف على استمرار توافر كافة التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها

وجدد المحافظ تأكيداته على ضرورة الإتصال الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الإمتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة ، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها،مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء المدن باستمرار المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات ، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

من جانبه أشار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ،أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ في هذا الجانب ، فأنه تتم باستمرار المتابعة لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، والتي كانت قد بدأت يومي الاثنين والثلاثاء" 20 و21 يونية الجاري" بامتحانات "التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والاحصاء"وهي مواد لا تضاف إلى المجموع،لكنها مواد"رسوب ونجاح" ، مضيفا أن طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" قد أدوا اليوم السبت الامتحان في مادة اللغة العربية ورقة اولى بنسبة حضور 100%، ومنوها عن الاجتماع الذي عقده " بالفيديو كونفرانس "مع القائمين والمشرفين على العملية الامتحانية ، للتأكيد على مراجعة كافة التجهيزات والترتيبات لاستئناف عقد الامتحانات ، والتي تبدأ غدا وتستمر حتى الخميس 7 يوليو المقبل ، لتتوقف بعدها بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك ، وتستأنف يوم 14 يوليو 2022 وتستمر حتى 21 من نفس الشهر.

كما نوه وكيل الوزارة عن متابعته خلال زيارته اليوم، لأعمال المراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة التي تشرف عليها إدارة اهناسيا التعليمية بالتعاون مع مجلس الأمناء، وبالتزامن مع المراجعات النهائية التي تشرف عليها إدارة تعليم سمسطا وباقى الإدارات، والتي تشهد إقبالاً من جانب الطلاب وزيادة في أعداد المترددين عليها ويقوم عليها نخبة من المدرسين المتخصصين والمتميزين،لافتا إلى قيام الوزارة بإتاحة رابط للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة.

بالإضافة إلى رابط قناة بني سويف التعليمية التي يشرف عليها المركز التكنولوجي بالمديرية تحت قيادة ماجد أبوسيف المشرف على القناة ، لتقديم المحتوى بشكل مميز يساعد في تيسير المعلومة للطلاب.