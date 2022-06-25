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التعليم: امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 60 سؤالا

السبت، 25 يونيو 2022 04:00 م
التعليم: امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 60 سؤالا ثانوية عامة - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الذى يؤديه الطلاب غدا الأحد مكون من 60 سؤالاً جميعها اختيار من متعدد حيث لا تتضمن الأسئلة جزئيات مقالية، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب بالتركيز فى نقل الإجابات وفق ترقيم الأسئلة فى كراسة الامتحان، مع استخدام مسطرة فى اختيار الإجابة بورقة البابل شيت ليكون الاختيار الصح متطابق مع السؤال.
 
ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام امتحانات المواد الدراسية الأساسية، فى اللغة العربية بداية من الأحد 26 يونيو الجارى.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 

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