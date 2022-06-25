محافظ بنى سويف يؤكد دعم كافة جهود الاتحاد الرياضى للجهاز الإدارى

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، دعمه لكل الجهود الهادفة، لتحفيز النشاط الرياضى للعاملين بالجهاز الإدارى على مستوى المحافظة، ضمن خطط وزارة الشباب والرياضة فى إطار الاستراتيجية والرؤية التنموية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه اليوم بأعضاء الاتحاد الرياضى للعاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة، فى حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث تقدم الحضور من الاتحاد:الكابتن محمد فاروق رئيس الاتحاد، إيهاب ربيع سكرتير عام الاتحاد، أحمد عويس مدير الاتحاد ، رباب راضى، عبد الصمد عبد الحليم أعضاء الاتحاد.

تمت خلال اللقاء مناقشة خطة الاتحاد للنهوض بالقطاع الرياضى والممارسة الرياضية للعاملين بالجهاز الإدارى من خلال إقامة الفعاليات والمسابقات والمؤتمرات التى تحفز وتدعم هذا التوجه ، خاصة وأن المجلس قد صدر له القرار منذ فترة وجيزة ، وأن هذا اللقاء يعد انطلاقة لفعاليات وجهود الاتحاد.

تطرق اللقاء إلى التأكيد على أهمية التوعية بأهمية الممارسة الرياضية ، وكذا دعم المواهب التى يتم اكتشافها لدى بعض العاملين المهتمين بالرياضة ، لاسيما وأن كثيراُ من العاملين يعملون توازياً على دعم مهاراتهم وقدراتهم الرياضية فى بعض الألعاب والرياضات ، التى حصل البعض منهم على جوائز محلية ودولية.

وأكد المحافظ على أن المحافظة تزخر بالمواهب الرياضية التى توجد بالجهاز الإداري، مؤكداً دعمه الكامل لهم، مشيراً إلى أهمية دعم وتحفيز الممارسة الرياضية التى تسهم فى الحفاظ على الصحة والحيوية اللازمتين لحياة أفضل وإنتاجية أعلى وتقديم أداء خدمى يتسم بالمرونة مع المواطن.