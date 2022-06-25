محافظ بنى سويف: استمرار توريد واستلام القمح ببعض المواقع لحين تحقيق المستهدف

بنى سويف - هانى فتحى

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إن إجمالى الكميات الموردة من القمح المحلى للصوامع والشون الحكومية ، وصلت إلى 229 ألفا و297 طنا من إجمالي"230 ألف طن"، مستهدف توريده بنهاية الموسم، مشيراً إلى استمرار أعمال التوريد ببعض مواقع الاستلام والتخزين، والتى تشهد خلال الفترة الحالية انخفاضاً فى الكميات الموردة نظراُ لقرب موعد غلق باب التوريد ونتيجة الاقتراب من تحقيق المستهدف بعد أن وصلت نسبة التوريد إلى 99.7% ،وبفارق بسيط يقدر بــ 700 طن للوصول إلى كامل المستهدف، مؤكداً متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى ، الذى أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

من جانبه أكد "وصفى" على تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة بشكل يومى لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع، مشيراً إلى قرار وزارة التموين رقم 10 لسنة 2022، بتشكيل لجان مشتركة لحصر المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنتها بالكميات الواردة من الأقماح بهذه المساحات ومتابعة أعمال التوريد أولاً بأول.



توريد فمح