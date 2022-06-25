محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فورى وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لتكون رسالة ردع لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأى تعديات أو تبوير عليها، وأى مظاهر من مظاهر الإشغال سيتم إزالتها فورا.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى شنتها المحافظة، اليوم، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ومجلس مدينة الخانكة، بحوض الزينى بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 2800 متر، شملت منازل عبارة عن هياكل خرسانية وهناجر خرسانية وحديدية مقامة على الأرض الزراعية كمخازن، حيث تمت الإزالة بشكل كلى بإستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور اللواء عمرو أبو رية مساعد مدير أمن القليوبية، ومجدى نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة فى إزالة جميع التعديات، حتى تكون رسالة ردع عامة لكل المخالفين، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة المعدات المستخدمة فى الإزالات لإزالة أكبر قدر من المخالفات.

وأوضح المحافظ، أن تلك المخلفات تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية، وذلك على مدار الفترة الماضية والتى تقوم برصد أى متغير على الأرض بشكل فورى لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبى المخالفة لمنع البناء العشوائى والتعدى على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

وفى السياق ذاته أكد محافظ القليوبية، على عدم التهاون مع أى من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوه لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أى تعديات فى المهد لاسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.