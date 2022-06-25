محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة منظومة النظافة بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لمتابعة الإشغالات والنظافة بمدينة شبرا الخيمة، مؤكدا إهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات والاهتمام بالنظافة العامة من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة والحد من عرقلة حركة المارة و المرور.

وقالت المحافظة فى بيان إن المحافظ استهل الجولة بتفقد منطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة لمتابعة رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق وإزالة الباعة الجائلين، كما تابع مستوى النظافة العامة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء غرب وشرق مدينة شبرا الخيمة، موجها بتكثيف حملات النظافة بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تمكنت الحملة من تحرير 27 محضر إشغال طريق، ومصادرة 75 شيشة تم ضبطها بعدد من المقاهى العامة ، 5 محاضر بيئة ، 6 محاضر لمحلات مزاولة نشاط بدون ترخيص وقد أشرف الهجان على رفع الإشغالات ومصادرة كافة المضبوطات المخالفة، وخلال الحملة أصدر "المحافظ" تعليماته بسحب رخص عدد من السيارات لسيرهم عكس الإتجاه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد "محافظ القليوبية"، على ضرورة عمل دوريات بالتناوب من العاملين لمنع عودة الباعة الجائلين وافتراشهم الطرقات وإعاقة حركة المرور، وضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التى تعيق الحركة المرورية والمارة، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصه لهم، مؤكداً إستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق على مستوى المحافظة، لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.

وعلى هامش الجولة تابع "الهجان" أعمال رصف وتطوير كوبرى عرابى لإنجاز الأعمال موجهاً بضرورة الإنتهاء من أعمال رصف الكوبرى والأسوار الحديدية (الهاندرل) قبل عيد الأضحى المبارك تيسيراً وحفاظاً على المواطنين، مؤكداً متابعته اليوميه والمرور بإستمرار حتى الإنتهاء من أعمال التطوير بالكامل.

و تم الإنتهاء من صب الأسوار الخرسانية على الجانبين بنزلة المؤسسة وجارى عمل الأسوار الحديدية (الهاندرل) خلال الأيام القادمة، وجارى الإنتهاء من رش مادة R.C وطبقة الترميم بنزلة المؤسسة ورصف النزلة بطول 680 متر ليصبح إجمالى ما تم الإنتهاء من رصفه 1300 متر بنسبه تصل إلى 55% من إجمالى أعمال رصف الكوبري.

وشدد المحافظ، على مهندسى المشروع بسرعة الإنتهاء والعمل بنظام الورديات مع الإلتزام بالمواصفات القياسية لتلافى أى مشكلات فى الرصف، حيث جاءت الجولة بحضور كلاً من اللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، والرائد محمد هشام مدير شرطة المرافق بشبرا الخيمة، ومحمد على نائب رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والدكتور مجدى البكرى نائب رئيس حى غرب شبرا الخيمة.