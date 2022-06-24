محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف كوبرى عرابى بشبرا وتطوير ميدان العاشر بقليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة بدء أعمال رصف كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وأعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب، وذلك لمتابعة ما استجد من أعمال ومتابعة الموقف التنفيذي للإنشاءات الجارية ودفع الأعمال بها بهدف الانتهاء من تلك المشروعات الحيوية في قطاع الطرق وتسليمها لتخدم المواطنين وللعمل على تسيير الحركة المرورية بالمدينتين.



وبدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير كوبري عرابي بغرب شبرا الخيمة، حيث تتم الآن أعمال رصف الكوبري في الاتجاه القادم إلى كلية الزراعة حيث تم رصف الطبقة الرابطة بطول 300 متر، وجاري اليوم استكمال أعمال الرصف بالمساحة المتبقية بالكوبري، ووجه محافظ القليوبية خلال الجولة بمراعاة المواصفات القياسية لأعمال الرصف وتكثيف الأعمال بالورديات المسائية لعدم عرقلة الحركة المرورية.



وأكد الهجان، أن أعمال كوبري عرابي من المشروعات المهمة التي تولي لها المحافظة اهتماما كبيرا وكان تطويره ضرورة حتمية، حيث لم يتم تطويره أو صيانته علي مدار سنوات عديدة مضت مشيرا إلى أن المحافظة تتابع المشروع مع الشركة المنفذة على قدم وساق ليتم الانتهاء منه قبل الموعد المحدد في أغسطس المقبل، مؤكدا أيضا أنه تم تكثيف الأعمال وتذليل العقبات التي كانت تعرقل سير المشروع وسوف تتضاعف نسب التنفيذ خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن تطوير كوبري أحمد عرابي يشمل رفع كفاءته من رصف وإنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين تجنباً لحدوث حوادث، وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري والذي تشرف على صيانته وزارة الإنتاج الحربي حيث يعد هذا الكوبري شريانا رئيسيا لسكان شبرا الخيمة، إذ ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا لطريق مصر اسكندرية الزراعي.



كما تفقد المحافظ خلال جولته أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب والتي أوشكت على الانتهاء، حيث تابع الهجان أعمال إنشاء الجزيرة الوسطى، والتي يبلغ طولها 270 مترا وعرضها 21 مترا، وإنشاء مقاعد وأماكن انتظار للمواطنين، إذ تم الانتهاء من تركيب البرجولات الخشبية، وتم الانتهاء من تركيب المقاعد والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية، إضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترا وعرض 16 مترا مدعمة بأعمدة الإنارة، وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الانترلوك.



وأشار المحافظ، إلى أنه جاري الآن تنسيق الموقع العام للميدان وتم الانتهاء من زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة، والتي ستضفي على المكان لمسة جمالية كبيرة، ليكون الميدان متنفسا جديدا لأهالي مدينة قليوب.



ورافق المحافظ في الجولة كلا من اللواء أحمد علي مرزوق رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب .





أعمال تطوير كوبرى أحمد عرابى



تطوير كوبرى أحمد عرابى



تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب



جانب من جولة المحافظ



خلال جولة المحافظ



خلال سير العمل بكوبرى عرابى















