محافظ الشرقية يعلن تشغيل الصرف الصحى بقرية السبكى.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تشغيل خدمة الصرف الصحى بقرية السبكى التابعة لرئاسة مركز الزقازيق من خلال تركيب وحدة نقل ديزل والصب على محطة رفع الأحرار لحين الإنتهاء من أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة العصلوجى بطاقة تصميمية 92 ألف م3 / يوم وذلك لتقديم مشروع صرف صحى آمن وسليم لخدمة أهالى القرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ مع عدد من أهالى القرية لإيجاد حلول غير تقليدية للتغلب على مشكلات الصرف الصحى فى حضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية و لطفى شحاته عضو مجلس النواب .

وخلال الإجتماع تم الإتفاق على آلية الإستفادة من محطة رفع السبكى ( الخاصة بعمارات الأوقاف وكارفور المحافظة) لخدمة أهالى القرية وذلك بعد أن قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ شبكة صرف صحى بالقرية وتنفيذ الوصلات المنزلية والمزمع ربطها على محطة العصلوجى فور الإنتهاء من اعمال التوسعات الجارية بها للتغلب على مشكلة الصرف الصحى حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتركيب وحدة رفع ديزل لسحب المياه والصب على محطة رفع الأحرار بعد أن قام الأهالى بالتوصيل العشوائى على الشبكة تفاديا لغرق القرية فى مياه الصرف الصحي.

أكد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الجارية بمحطة توسعات العصلوجى وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذه للإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتشغيل محطة رفع السبكى حفاظاً على البيئة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهداً فى سبيل تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.