محافظ أسيوط يناقش مشروعات الرصف وإنشاء محورى "منفلوط وأبو تيج – ساحل سليم"

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الرصف وإنشاء المحاور التى يجرى تنفيذها بمراكز المحافظة المختلفة مشيرا الى أهمية مشروعى محور منفلوط العلوى ومحور " ابوتيج – ساحل سليم " والتى يجرى تنفيذهما بعد الانتهاء والافتتاح الرسمى لمحور ديروط العلوى على النيل لاستكمال مشروعات الطرق بالمحافظة والتى تمثل شرايين جديدة للتنمية وتساهم فى جذب استثمارات جديدة تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشكلات التي قد تواجه المواطنين في القطاعات المختلفة .

جاء ذلك خلال لقائه المهندس مصطفى مسعود مدير فرع الهيئة القومية للطرق بالمحافظة لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات رصف الطرق وانشاء محاور منفلوط وابوتيج – ساحل سليم والتى تنفذها الهيئة القومية للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل .

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف التنفيذى لمشروع محور منفلوط العلوى على النيل والذى يجرى تنفيذه بطول 41 كيلو و 29 متر عرض بتكلفة اجمالية 3.3 مليار جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 25 % لتحقيق التنمية الشاملة وربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين والذى سيساهم ذلك فى الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة والانتقال من شرق الى غرب النيل بسهولة بدلا من استخدام المعديات النهرية ، كما استعرض المحافظ أعمال انشاء محور كوبرى أبوتيج - ساحل سليم على النيل بتكلفة 2.5 مليار جنيه ويكمن أهمية هذا المحور في خدمة التنمية وتيسير حركة المواطنين يبلغ طول هذا المحور 1500 متر متضمناً كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعى مصر أسوان بطول 360 متراً بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية ويجرى العمل به بنسبة تنفيذ تجاوزت 30 % ، فضلا عن استعراض أعمال نزع ملكية الاراضى اللازمة لانشاء محور ابوتيج ساحل سليم وصرف التعويضات للاهالى وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك .

وأشار محافظ أسيوط الى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذ هذه المشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر مشيراً إلى اهمية مراعاة المواصفات ومعايير الجودة فى مشروعات رصف الطرق التى يجرى تنفيذها لتحسين حالة الشوارع ورفع كفائتها وتحسين حالتها وذلك لتسهيل الحركة والنقل والإنتقال للمواطنين وتوفير الأمن والسلامة ، مشدداً على ضرورة تذليل العقبات وتسريع وتيرة الأعمال لأعمال الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة موجهًا بضرورة التنسيق بين مسئولي الطرق ورؤساء الوحات المحلية وتقديم الدعم في مختلف المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل لافتا الى متابعته الميدانية لكافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظة للوقوف علي نسب التنفيذ مشيرًا الي أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

على جانب آخر، أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بأعمال تبطين وتأهيل الترع والمساقى التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي ويوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمية كبيرة للحفاظ على الموارد المائية والكميات المهدرة من المياه لافتا إلى أن هذا المشروع يمثل إحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص.

وأشار محافظ أسيوط الى انه يجرى العمل فى المرحلة الأولى للمشروع القومى لتبطين الترع باجمالى اطوال تم تنفيذها بلغت509 .245 كم ويجرى تنفيذ 406.755 كم وتستهدف 108 ترعة والتي سيتم نهوها بنهاية 21 / 11 / 2023 بتكلفة اجمالية بلغت مليار و314 مليون جنيه بتمويل من وزارة الرى والمحافظة تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية ، لافتا الى ان قطاع الرى بالمحافظة تحت اشراف المهندس حاتم مختار رئيس الادارة المركزية للرى بالمحافظة والمهندس عمر سيف مدي رعام رى أسيوط ،قد حقق مستويات متقدمة على مستوى الجمهورية فى أعمال التبطين والتأهيل للترع المدرجة بالخطة فضلا عن جودة الاعمال التى يجرى تنفيذها لافتا الى متابعته الميدانية المستمرة لكافة الاعمال التى تتم للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الاعمال ، مؤكدا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها لنهاية الترع دون عوائق وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع وحماية جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين موجهًا بالمتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الري وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

أضاف المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط ، انه تم الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل ترع الخوالد والشامية التابعتين لرى ساحل سليم ضمن المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمرحلة الاولى للمشروع والتى تستهدف قرى ومراكز المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتزامن مع اعمال انشاء مشروعات خدمية وتنموية فى كافة القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كرمية لهم ، لافتًا إلى متابعته المستمرة للاعمال تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط حيث تم المرور وتفقد أعمال تأهيل وتبطين ترع قرى مركز اسيوط ومنفلوط وصدفا وساحل سليم وابوتيج وجاري متابعة باقي الأعمال بمختلف المراكز لدفع العمل بها للانتهاء منها وتحقيق المستهدف بتقليل الفاقد من الموارد المائية.



اعمال تبطين وتطهير الترع والمساقى