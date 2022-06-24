محافظ أسيوط يعلن توريد 168 ألفا و245 طن قمح محلى للشون والصوامع

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية للمقر الجديد لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بحى غرب فى أقرب وقت ممكن، والذى يعتبر أول مركز متخصص فى رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقاءه بمحمد بشير رئيس حى غرب ورئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية والمهندسة رانيا مجدى نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة ، والمهندس عصام عبدالظاهر مصطفى وكيل مديرية الإسكان بأسيوط ومقاول المبنى.

وشدد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - على سرعة نهو أعمال التشطيبات النهائية وفرش المبنى وتسليم المقر ليبدأ العمل به فى أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات للمواطنين والشركات بطريقة سهلة وميسرة لافتاً إلى التعاون مع هيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية حيث تم توريد عدد من الأجهزة من بينها (رادار أرضى بعمق 8 متر ، والرفع المساحى ، وكشف أغطية معدنية ، تحديد مسارات كابلات ، ... وغيرها ) من قبل الهيئة العربية للتصنيع بالإضافة إلى أجهزة حاسب آلى وأخرى مكتبية مضيفاً أن المحافظة ستقوم بدعم وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة تمهيداً لتشغيل المركز.

وأضاف محمد بشير، أن الاجتماع تضمن مناقشة بنود التسعيرة المقترحة للخدمات المقدمة من مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة المركز واستكمال باقى الاجراءات القانونية اللازمة لإقرارها رسمياً من خلال المجلس التنفيذى للمحافظة، مشيداً باهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا الملف الهام وهو ما يظهر جلياً فى الدعم الذى يقدمه والاجراءات التى تم تنفيذها وتفعيلها خلال الفترة الماضية لتفعيل وتشغيل المركز من بينها تخصيص مقر للمركز بمبنى حى غرب الجديد الجارى تشطيبه والإنتهاء منه بمنطقة الخضرية بالقرار رقم 8 لسنة 2020 بالاضافة إلى تخصيص مبلغ 3 مليون جنيه مقدمة كمنحة من وزارة التعاون الدولى وغيرها من الاجراءات فضلاً عن زياراته وتفقده للمبنى وحضوره للمرحلة الأولى من التدريب الميدانى للعاملين بالمركز.

وأوضحت المهندسة رانيا مجدى أن مركز معلومات شبكات المرافق يساعد فى إمداد مخططات المحافظة والمراكز والمكاتب الاستشارية والهندسية وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق تحت الأرض ومخطط عام للأعمال الانشائية والمشروعات البنية الأساسية كـ (الكهرباء ، والغاز الطبيعى ، والتليفونات ، والمياه ، والصرف الصحي) على مستوى المحافظة والتحديث المستمر لها باستخدام أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية وذلك للحد من أعمال الحفر العشوائى للشوارع والميادين والحفاظ على المرافق تحت الأرض واصدار تراخيص الحفر الفنية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق فى تنفيذ أعمال الحفر دون أى إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني.

على جانب آخر، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن أعمال توريد القمح المحلى للشون والصوامع مستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ،حيث تم توريد 168 ألفا و245 طن قمح حتى اليوم بعدد 30 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة ، مشيرا الى أهمية التنسيق والتعاون وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقاً للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لا تدخر جهداً فى هذا الشأن منذ بداية الحصاد وحتى التوريد لتوفير مخزون استراتيجى آمن .

وأكد محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – انه تمتشكيل لجان لحصر كميات القمح التى تم توريدها حتى الان بالاضافة الى حصر الكميات المنزرعة وفقا لكارت الفلاح والبيانات الرسمية والحصر الميدانى على الطبيعة وتحرير المحاضر للمتنعين عن توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائى لمصر بالاضافة الى وقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية واحتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب لافتاً إلى متابعته الدورية واليومية لأعمال توريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولى الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أى مشكلة تعترض عمليات التوريد .

وأوضحت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 79269 طن و639 كجم بشون البنك الزراعى المصرى و31197 طن للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 47532 طن للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و8058 طن لشركة الوحدة لطحن الغلال 2032 طن انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار) ليصل إجمالى ما تم توريده حتى اليوم إلى 168 ألف و245 طن قمح مشيرة إلى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية.

وأضاف محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه يتم تحفيز الموردين وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التى تم حصادها بواقع 18 أردبًا عن الفدان وبحد أدنى 12 أردباً عن الفدان بعدة طرق من بينها صرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردب من القمح المحلى عن كل فدان 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفى حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردب من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له 20 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة حيث تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصرى ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31 / 12 / 2022 أو لحين صدور قرار آخر فى هذا الشأن كما تضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذى تم توريد محصول القمح بناءًا عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة الموردة وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ فى وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.