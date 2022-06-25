محافظ أسوان يتدخل لإنهاء شكوى مزارعى سلوا وتشغيل محطة الرى

استجاب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لشكوى بعض المزارعيين بقرية سلوا قبلى التابعة لمركز كوم أمبو والمتعلقة بتوقف عمل محطة الرى نتيجة تعرض 3 أبراج كهربائية هوائية مغذية للمحطة للسقوط.

وأعطى المحافظ، توجيهاته للإدارة المركزية للرى وقطاع كهرباء أسوان بسرعة التعامل مع هذه الشكوى وتوفير الحلول السريعة والبدائل المناسبة لإنتظام التغذية الكهربائية ، وبالتالى تشغيل المحطة بكامل طاقتها لضخ المياه مرة أخرى بما يساهم فى رى الزراعات المختلفة للمزارعيين بالشكل المطلوب.

ومن جانبه صرح المهندس محمد على الشرونى وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية فقد تم التنسيق مع قطاع كهرباء أسوان لتوصيل كابل أرضى جديد بطول 1250 مترا، وذلك نظراً لصعوبة زرع الأبراج الهوائية بسبب طبيعة التضاريس وكثافة الأشجار حيث جارى العمل بشكل مكثف.

وأوضح، بأنه سيتم نهو هذه الأعمال خلال 48 ساعة من أجل إعادة ضخ المياه مرة أخرى للزراعات بإنتظام ، ولاسيما أن محطة رى سلوا قبلى تخدم نحو 1900 فدان بقدرة 2.5 لتر3/ ثانية .