ما هو أفضل عمر للحصول على البوتوكس والفيلر؟

كتبت نهير عبد النبى

البوتوكس والفيلر من أشهر الطرق التي تلجأ لها بعض السيدات للتخلص من التجاعيد والحفاظ على نضارة وجمال البشرة، ولكن يجهل البعض السن المناسبة لتجربة هذه الأشياء ، لذلك نقدم لك السن المناسبة للحصول على البوتوكس والفيلر وفقا لما ذكره موقع ariamedtour

-يمكنك البدء في الحصول على حقن البوتوكس الوقائية في العشرينات من العمر.

-في أواخر الثلاثينيات من العمر ، يبدأ جلدك في فقدان حجمه مع انخفاض إنتاج الكولاجين.

-من المحتمل أن تلاحظ ظهور التجاعيد الديناميكية دون التعبير عن وجهك.

-يمكنك استخدام الفيلر بمجرد بلوغك سن 18.

-لن تحتاجى إلى الفيلر قبل أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينيات.

لماذا ومتى تحتاج البوتوكس والفيلر؟



على الرغم من أن التجاعيد تبدأ في الظهور كجزء من عملية الشيخوخة ، إلا أنها لا تحتاج إلى الظهور في سن متأخرة نسبيًا. يبدأ بعض الأشخاص في الظهور ببعض التجاعيد في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر ، ولهذا السبب تحتاج إلى الاهتمام ببشرتك في سن مبكرة لكن السؤال الذي يجب طرحه هنا هو هل يجب أن تبدأ في أخذ حقن البوتوكس أيضًا؟ ومتى هو أفضل وقت للقيام بذلك؟

الإجابة المختصرة هي أن أفضل سن للحصول على البوتوكس والفيلر هو متى احتجت إلى ذلك طالما أنك أكبر من 18 عامًا. قد يحتاج بعض المرضى إلى القيام بذلك في العشرينات من العمر بينما يحتاج آخرون في الثلاثينيات من العمر ، وهذا كله يعتمد على حالة بشرتهم.

إن الحصول على حقن البوتوكس في سن مبكرة عندما يكون لديك بالكاد أي تجاعيد يسمى البوتوكس الوقائي .يستخدم هذا الإجراء لتأخير ظهور التجاعيد وتقليل أعدادها مع تقدمك في العمر عن طريق تقليل حركات بعض عضلاتك باستخدام البوتوكس.

البوتوكس في العشرينات



أن تكون في العشرينات أمر رائع ؛ أنت صغير السن ولديك بشرة ناعمة متوهجة ، ومع ذلك ستبدأ في ملاحظة بعض التجاعيد أثناء تحريك وجهك وإحداث بعض تعابير الوجه هذه التجاعيد هي ما نسميه التجاعيد الديناميكية لأنها ناتجة عن حركات العضلات يمكنك ملاحظتها عندما تبتسم وتعبس.

تظهر التجاعيد الديناميكية عادةً عندما تحرك عضلات وجهك وتختفي عندما يكون وجهك مسترخيًا ومع ذلك ، إذا كانت لا تزال مرئية عندما يكون وجهك مسترخيًا ، فيمكنك البدء في التفكير في الحصول على حقنة وقائية من البوتوكس.

هناك أسباب أخرى لبدء الحصول على حقن البوتوكس في العشرينات من العمر مثل التجاعيد الناتجة عن أضرار أشعة الشمس أو بسبب التدخين أو لأسباب أخرى إنه آمن للاستخدام في سن مبكرة ما عليك سوى التأكد من اختيار جراح متمرس.

الفيلر الجلدي في العشرينات



يميل كثير من الناس في الوقت الحاضر إلى استخدام مواد الحشو الجلدية في الأعمار الأصغر ، الأمر الذي قد يبدو غريبًا لبعض الناس ومع ذلك ، إذا كنت تخطط لاستخدام الفيلر للتعامل مع علامات الشيخوخة ، فإن منتصف العشرينيات من العمر هو عمر رائع للبدء حيث ستبدأ بشرتك في الحصول على كمية أقل من الكولاجين في هذا العمر.

يفضل الكثير من الناس البدء مبكرًا للحفاظ على مظهر أصغر وأكثر طبيعية مع تقدمهم في العمر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البدء مبكرًا قد يقلل من علامات الشيخوخة على وجهك.

بالطبع ، فإن استخدام الفيلر في العشرينات من القرن الماضي لا يهدف دائمًا إلى تقليل أعراض الشيخوخة والتخلص من التجاعيد تستخدم الفيلر على نطاق واسع بين الشباب لإضافة المزيد من الحجم إلى بعض أجزاء الجسم مثل الشفاه والخدود.

البوتوكس في الثلاثينيات



عندما تكون في الثلاثينيات من العمر ، ستبدأ بالتأكيد في ملاحظة بعض التجاعيد والخطوط الدقيقة على وجهك في هذا العمر ، ستكون التجاعيد أكثر وضوحًا وستصبح أكثر وضوحًا في أواخر الثلاثينيات من عمرك. إذا كان لديك نمط حياة مرهق أو تميل إلى الخروج بدون كريم واق من الشمس ، فقد تسوء الأمور لأنها يمكن أن تعزز ذاكرة العضلات وتؤدي إلى مزيد من التجاعيد لذلك فإن الثلاثينيات هي أفضل سن لإجراء البوتوكس والفيلر في هذه الحالة.