قبل علاج البوتوكس ..اعرفى الإجراءات الاحترازية والآثار الجانبية

كتبت - ميرفت رشاد

نقرأ كثيرًا عن الممثلات والموديلات والمؤثرات اللاتى يخضعن لعلاجات البوتوكس، لكن معظمنا لا يعرفه، فهو عبارة عن بروتين مصنوع من توكسين البوتولينوم، وهي تعمل عن طريق سد الأعصاب وتنعيم ظهور التجاعيد، يعتبر علاج البوتوكس طفيف التوغل وعلاجًا آمنًا وفعالًا للخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العينين، يمكن استخدامه أيضًا على الجبهة بين العينين، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

فوائد حقن البوتوكس:

يمكن أن تقلل حقن البوتوكس من ظهور تجاعيد الجلد، لإرخاء العضلات مؤقتًا ، مما قد يفيد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عضلية أو عصبية مختلفة، يستخدم البوتوكس للتحكم في تشنج العضلات والتعرق الشديد تحت الإبط وتحسين مستحضرات التجميل، يمكن أن يساعد البوتوكس أيضًا في تنعيم خطوط الوجه ولكن لا يتخلص منها دائمًا.

يستهدف البوتوكس العصب الذي يغذي العضلات ، مما يعطل عمليات الإشارات العصبية التي تحفز تقلص العضلات وتسبب شلل عضلي مؤقت، لكي تنقبض أي عضلة ، تطلق الأعصاب مرسالًا كيميائيًا يسمى أستيل كولين عند التقاطع حيث تلتقي النهايات العصبية بخلايا العضلات، يرتبط أستيل كولين بالمستقبلات الموجودة في خلايا العضلات ويؤدي إلى تقلص الخلايا أو تقصرها، تمنع حقن البوتوكس إفراز الأسيتيل كولين الذي يوقف تقلص الخلايا العضلية.

الآثار الجانبية لحقن البوتوكس:

أن علاج البوتوكس هو العلاج الأكثر فعالية للتجاعيد، لكن له بعض الآثار الجانبية وتشمل ألمًا في موقع الحقن ، وعدوى ، والتهابًا ، وانتفاخًا ، واحمرارًا ، ونزيفًا وكدمات.

قد تشير بعض هذه الأعراض إلى رد فعل تحسسي مثل الحكة ، والصفير عند التنفس ، والربو ، والطفح الجلدي ، والبثور الحمراء ، والدوخة ، والإغماء، يمكن أن ينتشر البوتوكس قليلاً خارج موقع الحقن المقصود ويؤثر على الأنسجة المحيطة.

كما يظهر جفاف الفم ، والتعب ، والصداع ، وآلام الرقبة ، والكدمات ، والألم في مكان الحقن ، وفي حالات نادرة ، تدلي الجفون أو الحاجبين ، وتعود هذه الحالة إلى وضعها الطبيعي في غضون بضعة أشهر، يجب على المرء دائمًا القيام بذلك من قبل طبيب معتمد .

الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها:

بعد العلاج بالبوتوكس تتضمن أيضًا بعض الاحتياطات، قبل الحصول على البوتوكس ، تجنب أى منتجات تحتوى على الكحول لمدة 24 ساعة لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالكدمات.

لتجنب انتشار السم، لا تلمس الوجه لمدة لا تقل عن 1-3 أيام، تجنب أي نوع من أنواع التدليك الاحترافي في المناطق المعالجة.

يحتاج البوتوكس إلى بعض الوقت ليستقر في العضلات، خلال الـ 24 ساعة الأولى ، تجنب علاجات البشرة الأخرى مثل علاجات الوجه ، والتدليك ، وحشو الجلد ، والتقشير ، والمقشرات، حيث إن هذه العلاجات يمكن أن تقلل من فعالية علاج البوتوكس.

تجنب النوم على المناطق المحقونة، سيؤدي ذلك إلى تقليل الضغط البدني والسماح للبوتوكس بالاستقرار في عضلاتك ، تجنب النوم في غضون 4 ساعات بعد العلاج.

تجنب التعرض لأشعة الشمس لمدة 4 ساعات على الأقل، يمكن للحرارة أن تعزز الاحمرار وتزيد من ضغط الدم ، مما قد يحفز ظهور الكدمات.