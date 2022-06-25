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"ماتت بفستان الفرح".. وفاة عروس أثناء عقد قرانها بكفر الشيخ

السبت، 25 يونيو 2022 04:39 م
"ماتت بفستان الفرح".. وفاة عروس أثناء عقد قرانها بكفر الشيخ عروس قرية البياض
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقيت فتاة مصرعها أثناء عقد قرانها بمنزلهم بقرية البياض التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وسط تواجد الأصدقاء، وهي مرتدية فستان عقد القران، وعلى وجهها الابتسامة، دون أن تكون مصابة بأي أمراض.

وقال أحمد نويجي من قرية البياض، أثناء تواجد الأهل بمنزل العروس رحمها الله، لعقد قرانها، لقيت بوسي كامل أبو أحمد، مصرعها فجأة، مؤكداً أن الجميع في حالة ذهول من الموقف.

وأضاف محسن كامل أبو أحمد، شقيق العروس، أن شقيقته بوسي، لقيت ربها، أثناء عقد قرانها، وكانت ترتدي ثوب عقد القران وسط الفتيات والسيدات، وكان في ذلك الوقت يتم التوقيع على قسيمة الزواج من العريس والشهود، وعندما طلب المأذون توقيعها دخل إليها ليطلبها وجد الابتسامة على وجهها، وعندما تحدث معها فوجئ بمفارقتها للحياة، لوم تظهر أي علامات مرضية عليها، لكنها رحلت فجأة بإرادة الله.

وقال شقيق العروس إنه جرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها بسكتة قلبية، وكأنها على موعد بزفافها في الجنة، ورغم حالة الحزن التي تسيطر على أفراد الأسرة لكنهم يحتسبونها عند الله شهيدة.

وأضاف شقيقها، قبل وفاتها بدقائق وعند وصول عريسها وقفت أمامه مبتسمة تنظر له بشدة والتقطت له صورة من هاتفها، وكأنها ابتسامة الوداع لعريسها الذي كانت تتعلق به، مؤكداً أن القرية كلها في حزن، وتم تشييع جثمانها، وسط ذهول من الحضور.

 

عروس قرية البياض
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