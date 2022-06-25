قوافل حياة كريمة بالوادى الجديد تعالج 800 مواطن بقرى عدن ودرب الأربعين.. صور

الوادى الجديد- ماهر البهنساوي

اختتمت القافلة الطبية المجانية التابعة لمبادرة حياة كريمة الرئاسية أعمالها، اليوم السبت، بقرى عدن ودرب الأربعين بمركز باريس فى الوادى الجديد، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية المجانية لحوالى 800 حالة مرضية فى عدة تخصصات طبية ضمن أعمال المبادرة لتوفير الدعم الطبى للمواطنين فى المناطق النائية المتباعدة التى تحتاج الرعاية الصحية اللازمة .

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن القافلة بدأت أعمالها يوم الخميس واستمرت لمدة يومين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتضمنت عدة تخصصات طبية منها نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.

وأضاف أن القوافل الطبية مستمرة، ويتم تنفيذها ضمن برنامج دورى على مستوى القرى، وذلك فى إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة حياه كريمة الرئاسية بمراكز المحافظة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق النائية، وتعويض سد العجز فى نقص التخصصات المختلفة .



القافلة



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