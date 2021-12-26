صحة الوادي الجديد: توقيع الكشف الطبي بالمجان على 4213 مواطن ضمن "حياة كريمة"

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

وقعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، الكشف الطبي على 4213 مواطنا وصرف الدواء بالمجان لهم من خلال تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية بقرى 4 مراكز إدارية بالمحافظة هي "الخارجة -باريس – الداخلة - بلاط"، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن القوافل ضمت كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح محروس أنه جرى تنظيم القوافل الطبية بشكل مجاني لخدمة 8 قرى بالمحافظة على مدى شهر نوفمبر الماضي، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية لـقريتين بمركز الخارجة هي (الشركة 55 – صنعاء)، لقريتي " جدة- الأربعين 4" بمركز باريس، وقريتي " أولاد عبد الله – تنيدة-" بمركز بلاط، وقريتي " غرب الموهوب – الشيخ مفتاح" بمركز الداخلة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس " كورونا" حفاظًا على صحة المواطنين.

أشار إلى أن تنفيذ القوافل يأتي بناءً على توجيهات وزير الصحة، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.