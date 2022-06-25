قرار جمهورى بتولى المستشار عادل عزب رئيسا لمجلس الدولة

كتب - أحمد عبد الهادى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 270 لسنة 2022 بتولى المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإدارى ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، رئاسة المجلس بدءا من أول يوليو المقبل، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو الجاري.

يُعرف عن المستشار عادل عزب الجدية والالتزام في العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى.

يتسم عزب بقوة الشخصية والحزم ووضوح الرؤية، لذا نجح في رئاسة الدائرة السابعة عُليا المُختصة بمنازعات الكادرات الخاصة ومنها ضُباط الشرطة والدبلوماسيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فأنجز الطعون المتأخرة فيها، ووضع مبادئ جديدة تحقق العدالة وتحفظ لجميع الأطراف حقوقهم.

يعتبر عادل فهيم محمد عزب، رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، سيبلغ سن التقاعد 30 يونيو 2024 أي أنه سيتولى رئاسة المجلس لعامين قضائيين.