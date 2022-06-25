فعاليات ومحاضرات وجولات لتوعية طلبة المدارس بأهمية التاريخ المصرى القديم بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، فعاليات جديدة لدعم طلبة المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك عبر جولات فى معابد الكرنك ومعبد الأقصر، للتأكيد على أن تعليم الأطفال هو مفتاح المستقبل، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "إعرف بلدك" لتنمية السياحة الداخلية وتعزيز الوعى السياحى والأثري، وزيادة الإقبال على زيارة المناطق الأثرية بالأقصر.

وفى هذا الصدد يقول محمود العديسى مدير الوعى الأثرى بالأقصر، أنه تمت المشاركة فى فعاليات دعم أطفال المدارس، وذلك عبر تقديم محاضرة عن تراث محافظة الأقصر تناول خلالها تاريخ المحافظة وأصل تسميتها والآثار الموجودة بها، وأهميتها والترويج السياحى والمشاريع الكبرى التى أنجزتها الوزارة فى الفترة الاخيرة، والتى شارك بها عدد كبير من أطفال محافظة الأقصر من مختلف المراحل التعليمية.

وأكد مدير الوعى الآثرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه ضمن الفعاليات تم تنظيم جولات لطلبة المدارس فى معابد الكرنك ومعبد الأقصر، للتأكيد على أن الأقصر بتاريخها العظيم هى أحد المدن التى يُعبر كل ركن فيها عن عظمة الحضارة المصرية وتراثها المتنوع، وهو ما حرص أبناء المحافظة والإدارة بالوعى الأثرى على تقديمه خلال زيارة معابد الكرنك ومعبد الأقصر.

وأوضح محمود العديسى مدير الوعى الأثرى بالأقصر، أن مبادرة "أعرف بلدك" هى مبادرة تهدف لتنمية السياحة الداخلية وتعزيز الوعى السياحى والأثري، وزيادة الإقبال على زيارة المناطق الأثرية بالأقصر، وهى ثمرة التعاون بين وزارة السياحة والآثار ممثلة بالمجلس الأعلى للآثار وهيئة تنشيط السياحة بالأقصر، وإدارة الوعى الأثرى بالأقصر، مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر.



محاضرات وجولات لتوعية طلبة المدارس بأهمية التاريخ المصرى القديم



محاضرات وجولات لتوعية طلبة المدارس بأهمية التاريخ المصرى القديم



محاضرات وجولات لتوعية طلبة المدارس بأهمية التاريخ المصرى القديم



محاضرات وجولات لتوعية طلبة المدارس بأهمية التاريخ المصرى القديم



محاضرات وجولات لتوعية طلبة المدارس بأهمية التاريخ المصرى القديم



محاضرات وجولات لتوعية طلبة المدارس بأهمية التاريخ المصرى القديم



محاضرات وجولات لتوعية طلبة المدارس بأهمية التاريخ المصرى القديم