"الكرنك" يستقبل بداية الانقلاب الصيفى بغروب الشمس على محور المعبد غرباً

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد معابد الكرنك عدد من الظواهر الفلكية الفريدة، بالتوافق مع بداية الانقلاب الصيفى يوم 21 من يونيو الجارى، والذى يكون فيه هذا اليوم أطول أيام العام.

يقول أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أن المصرى القديم رصد بداية فصول العام منذ آلاف من السنين، وإن المراصد الفلكية تعددت أماكنها فى الشمال والجنوب لمعرفة الوقت وتحديد فصول العام.



ويضيف أيمن أبو زيد، لـ"اليوم السابع"، أنه تعد مجموعة معابد الكرنك من المعابد الهامة التي ارتبطت توجهاتها فلكيا ومعماريا بفصول العام، خاصة المعبد الرئيسي للإله آمون رع الذي يعد مرصداً لتحديد بداية فصلي الشتاء والصيف، حيث تشرق الشمس على محور المعبد شتاء وتكون مؤشرا لبداية فصل جديد، وكذلك تغرب الشمس على محور المعبد غربا بين بواباته العملاقة لتكون مؤشرا لبداية فصل الصيف 21 يونيو.



ويؤكد رئيس الجمعية، إنه تعد ظاهرة تعامد الشمس على معبد آمون بالكرنك وقت الانقلاب الصيفى من الظواهر الفلكية الفريدة، والاهتمام بها سيحقق مزيدا من الجذب السباحى صيفا لمدينة الاقصر، بالاضافة الى اظهار القيمة الفلكية لمعابد الكرنك وريادة قدماء المصريين فى علوم الفلك الآثرى، ولم يكن غروب الشمس على محور معبد آمون رع بالكرنك هو الظاهرة الوحيدة التى تحدث بالتوافق مع بداية الانقلاب الصيفي ولكن ارتبط هذا اليوم أيضا بشمس الظهيرة التي تسقط عمودية لتنير قمم المسلات والغرف المقدسة بعدد من المعابد المحيطة بمعبد آمون رع فى مشهد بديع يمكن الاستفادة منه سياحي.









