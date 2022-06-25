عبد الناصر بكر أمينا عاما لنقابة العاملين بالأخشاب..و"الصياد" وكيلا لوجه بحرى

كتبت ـ آية دعبس

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أول اجتماع لها في الدورة النقابية الجديدة 2022/2026، برئاسة عبد المنعم الجمل، حيث تم تشكيل هيئة مكتب النقابة، واختيار مسئولى اللجان النقابية، وكذلك اعتماد التشكيل الجديد.

في بداية الاجتماع وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة متمنيا لهم التوفيق في الدورة النقابية الجديدة، قائلا: نحن مقبلون على مرحلة صعبة تستوجب منا جميعا التكاتف من أجل الحفاظ على مكتسبات العمال، واستمرار مسيرة العمل والإنتاج لصالح الاقتصاد الوطني للدولة.

وشدد الجمل، على ضرورة التكاتف من أجل توحيد المواقف في القضايا والملفات التي تواجه العمال، ووضع الحلول اللازمة لها بما يحافظ على حقوق العاملين.

وأعلن عبد المنعم الجمل ، ثبات موقف النقابة واستمرارها في إعلاء قيمة الحوار والتفاوض في التعامل مع أي قضية أو إشكالية تواجه العاملين.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، دعم كافة جهود التنمية التي تقوم بها الدولة في كافة القطاعات بالدولة، لاسيما التشييد والبناء والذي يشهد طفرة غير مسبوقة ستحقق نهضة كبيرة لمصر.

وقرر مجلس إدارة النقابة العامة في اجتماعه الأول، برئاسة عبد المنعم الجمل، استمرار عبد الناصر بكر، في منصب الأمين العام، وعاطف أبا زيد، في منصب أمين الصندوق.

وتضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة النقابة العامة، حمدي ضحاوي، نائبا لرئيس النقابة، محمد حسن، نائبا للوجه البحري، عبد الوهاب خصر، نائبا للوجه القبلي، نصار البقوشي، أمين عام مساعد، ومحمد مصطفى، أمين صندوق مساعد.

وتضمن التشكيل أيضا أمين الصياد، وكيل النقابة وجه بحري، سمير عبودة، رئيسا لشعبة الأسمنت، محمد الحمامي، مسئول شعبة الأثاث، طلعت أبو المكارم، مسئول السلامة والصحة المهنية، رضا أبو عجيلة، مسئول كفر الشيخ والبحيرة، وسيد داوود، مسئول الشرقية ومدن القناة.

وجاء فى التشكيل أيضا طلعت عبد العال، وكيلا للنقابة عن الوجه القبلي، كامل سلام، مسئول الخدمات العمالية، أحمد سعيد، مسئول شعبة شركات المقاولات، محمود بخاطره، أمين الشباب، مصطفى عيد، مسئول التعاونيات، شوقي السعودي، مسئول شعبة السيراميك، والسيد قاروب، مسئول المنوفية.

ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه أيضا على طلب مقدم من اللجنة النقابية المهنية للبناء والأخشاب بدار السلام بمحافظة سوهاج، بالانضمام للنقابة العامة.

من جانبه، أكد عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، أن هناك تفاهم كبير بين أعضاء مجلس الإدارة من أجل استمرار دورها في الحفاظ على حقوق العمال والدفاع عنها.

وأشار عاطف أبا زيد، أمين الصندوق، إلى أن النقابة العامة تسخر كل إمكانياتها من أجل الحفاظ على العاملين بقطاع التشييد والبناء، لاسيما العمالة غير المنتظمة والتي توليها النقابة العامة اهتماما كبيرا.