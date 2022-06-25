اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 01:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط نصف طن دواجن فاسدة في القاهرة

السبت، 25 يونيو 2022 12:46 م
ضبط نصف طن دواجن فاسدة في القاهرة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من الدواجن منتهية الصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم التموينية.
 
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المدير المسئول عن مخزن دواجن - كائن بمنطقة زهراء المعادى) لحيازته بالمخزن المشار إليه (كمية من الدواجن منتهية الصلاحية وزنت 450 كيلو جرام – 100 كيلو جرام دواجن بدون أيه بيانات تفيد الصلاحية) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لحوم فاسدة

مديرية أمن القاهرة

أخبار الحوادث

دواجن



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة