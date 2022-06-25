اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 11:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش قبل توزيعها على عملائه بالغردقة

السبت، 25 يونيو 2022 10:48 ص
ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش قبل توزيعها على عملائه بالغردقة حشيش - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم أول الغردقة بمنطقة الهضبة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، تم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت وردت معلومات للعقيد شهاب جابر رئيس مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الغردقة، مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول الغردقة، عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض عليه .

وضبط بحوزته 10 طرب حشيش وسيارة ربع نقل يستخدمها في التنقل لتوزيع المخدرات على عملائه، وهواتف محمولة مختلفة، ومبالغ مالية حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مكافحة المخدرات

حشيش مخدر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة