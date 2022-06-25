ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش قبل توزيعها على عملائه بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم أول الغردقة بمنطقة الهضبة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، تم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت وردت معلومات للعقيد شهاب جابر رئيس مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الغردقة، مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول الغردقة، عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض عليه .

وضبط بحوزته 10 طرب حشيش وسيارة ربع نقل يستخدمها في التنقل لتوزيع المخدرات على عملائه، وهواتف محمولة مختلفة، ومبالغ مالية حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.