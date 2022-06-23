ضبط شحنات "هيروين وحشيش" خلال مداهمات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (700,000) سبعمائة ألف جنيه تقريباً فتم حبس المتهمني.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركزى شرطة (القنطرة غرب - الإسماعيلية) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، حيث تم ضبط شخصين ("لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهما (عدد 36 إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزأة لذات المخدر وزنت إجمالياً 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتفى محمول – 2 ميزان حساس)، وضبط أحد الاشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال استقلاله سيارة بدائرة المركز وبحوزته (عدد 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تم ضبط أحد الاشخاص ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 300 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (900,000) تسعمائة ألف جنيه تقريباً و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عنصر إجرامى - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (فرد محلى وطلقة من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه فتم حبس المتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار- كمية من مخدرالهيروين وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه.