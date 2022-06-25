اليوم السابع
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ضبط راكبة عربية بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية أحجار كريمة على جسدها.. صور

السبت، 25 يونيو 2022 11:35 م
ضبط راكبة عربية بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية أحجار كريمة على جسدها.. صور مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، من ضبط راكبة عربية حاولت تهريب كمية من الأحجار الكريمة (الألماس) على جسدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبى، استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية، والتى أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، تلاحظ لرئيس القسم ارتباك الراكبة ومحاولتها الخروج مسرعة.

 

 قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف هيثم محمد كامل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، والذى تلاحظ له وجود فواتير من محلات مجوهرات مشتراه باسمها بمبالغ كبيرة، وبسؤالها عن المجوهرات أنكرت حوزتها لها، وكلف رضا أحمد أبو العزم مدير إدارة الجمرك بتكليف ولاء محمد فرغلى مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتياً، مما أسفر عن ضبط 3 لفافات محزمة بلاصق أخفتها الراكبة فى "كورسيه" ظهر وحزام ترتديهما، وبفتح اللفافات وجدت كمية من الأحجار الكريمة "الألماس" بلغ وزنها 300 جرام.

 

وأمر رضا ابو العزم بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.

 

 
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