ضبط المتهمين بسرقة توك توك في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإستدراج سائق مركبة "توك توك" وسرقته بالإكراه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرور بدوائر المراكز والأقسام، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بملاحظ الحالة الأمنية بدائرة القسم تبلغ للقوة من سائق مركبة "توك توك" بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" التى يعمل عليها كسائق إستوقفته إحدى السيدات وطلبت منه توصيلها للمنطقة محل البلاغ ولدى وصولهما فوجئ بعدد (3) أشخاص قام أحدهم بتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته وإستولوا منه على مركبة "التوك توك"، ولاذوا بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهمين أمكن ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك" المستولى عليها ، وتبين أنهم (عدد 4 أشخاص بينهم سيدة "لها معلومات جنائية")، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بسرقته بالإكراه ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.