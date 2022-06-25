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صحة الغربية: افتتاح قسم للعلاج الطبيعى بمركز طب الأسرة بقرية الراهبين بسمنود

السبت، 25 يونيو 2022 04:29 م
صحة الغربية: افتتاح قسم للعلاج الطبيعى بمركز طب الأسرة بقرية الراهبين بسمنود مركز الرعايةالصحية
الغربية - محمد طارق

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أعلن الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، افتتاح قسم للعلاج الطبيعى بمركز طب الأسرة بقرية الراهبين  التابع لمركز سمنود ، لعلاج المواطنين بالمجان، يأتى ذلك فى إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على تقديم افضل خدمه للمواطنين .

وأشار إلى أن افتتاح مركز طب الأسرة جاء تيسيرًا على مواطنى القرية والقرى المجاورة ، لتلقى الخدمة بمحل إقامتهم، موضحًا أن المركز يحتوى على أحدث الأجهزة، منها " جهاز متوازٍ، وجهاز تصحيح المشي، وسلم حائطي، ووحدة كاملة لتأهيل الأطفال " علاوة على الأسرّة والمستلزمات.

ولفت إلى أن المركز يقدم خدمة العلاج الطبيعى لتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، والتأخر الحركي، وكذلك خدمات التأهيل لحالات العمود الفقرى ومابعد الكسور والجلطات وأمراض المخ والأعصاب

 

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