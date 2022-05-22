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صحة الغربية: نقل أحد التوائم الـ5 من جهاز التنفس الصناعى لتحسن حالته

الأحد، 22 مايو 2022 03:50 م
صحة الغربية: نقل أحد التوائم الـ5 من جهاز التنفس الصناعى لتحسن حالته التوائم
الغربية - مصطفى عادل

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قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية لـ اليوم السابع إنه تم نقل أحد التوائم الـ 5 المولودين في مستشفى المنشاوي العام بطنطا من حضانة بجهاز تنفس صناعي الي حضانة اخري بجهاز السباب نظرا لاستقرار حالته الصحية.

وأشار إلى أن التوائم الـ 5 بصحة جيدة وجميعهم في الحضانات منهم 4 في حضانات مستشفى المنشاوي العام و2 بمستشفي المبرة، مؤكدا ان الأم بصحة جيدة وتخضع لمتابعة مستمرة من جانب فريق طبي على مدار اليوم وكذلك الأطفال لحين تحديد موعد الخروج من المستشفي والعودة للمنزل.

 

 


محافظة الغربية

وكيل صحة الغربية

ولادة 5 توائم بطنطا

مستشفى المنشاوي العام بطنطا


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