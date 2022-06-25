شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة YM URANUS وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 119 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .