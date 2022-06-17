شحن 8 آلاف طن صودا كاوية.. وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعه، في بيان، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ROLAND ESSBERGER وجنسيتها برتغال ويبلغ طولها 119 متر والغاطس 7 متر وذلك لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.
بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .
شحن 8 آلاف طن صودا كاوية.. وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيدالجمعة، 17 يونيو 2022 01:46 م
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعه، في بيان، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ROLAND ESSBERGER وجنسيتها برتغال ويبلغ طولها 119 متر والغاطس 7 متر وذلك لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.
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