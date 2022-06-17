شحن 8 آلاف طن صودا كاوية.. وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعه، في بيان، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ROLAND ESSBERGER وجنسيتها برتغال ويبلغ طولها 119 متر والغاطس 7 متر وذلك لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.



بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

