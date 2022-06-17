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شحن 8 آلاف طن صودا كاوية.. وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:46 م
شحن 8 آلاف طن صودا كاوية.. وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد موانى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعه، في بيان، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ROLAND ESSBERGER وجنسيتها برتغال ويبلغ طولها 119 متر والغاطس 7 متر وذلك لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن  حاويات وخروج 5 سفن   ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن  حاويات وخروج  سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن .  كما سجل الميناء دخول  سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة .
 


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