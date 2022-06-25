رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع اختبارات اللغة الإنجليزية

الدقهلية - مرام محمد

تابع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اختبارات اللغة الانجليزية للمستوى E1 بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور أشرف قوطة أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية بكلية آداب جامعة دمياط والمشرف على اللغة الإنجليزية بجامعة المنصورة الجديدة.

الجدير بالذكر أن دراسة اللغة الإنجليزية هي أحد المتطلبات الجامعية، ولا يستطيع الطالب الانتقال الي الفرقة الثانية إلا بعد اجتياز مستويات اللغة الإنجليزية المقررة.

هذا وكانت الجامعة قد قامت في بداية العام الدراسي الحالي بالاتفاق مع هيئة الأمديست الأمريكية ( Amideast ) لعقد امتحانات التوفل لتحديد المستوى لكل طلاب الجامعة، والذي علي ضوء نتيجته تم تقسيم الطلاب لعدة مستويات على النحو التالي:

-الطلاب الحاصلون علي أقل من 400 درجة يتم تصنيفهم لدراسة المستوي E0, وبعد اجتيازه يدرسون المستوي E1، والطلاب الحاصلون علي درجات من 400 - 524 درجة يتم تصنيفهم لدراسة المستوي E1 مباشرة.

-الطلاب الحاصلون على درجات اكثر من 524 وحتى 700 يتم تصنيفهم في المستوي المتقدم، ويتم اعفائهم من دراسة مقرر اللغة الإنجليزية بعد أن حققوا المستوي المطلوب.

وأشار الدكتور أشرف قوطة، إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا اختبار المستوي E1 يبلغ 1187 طالب وطالبة بعد أن قاموا بدراسة مقرر اللغة الإنجليزية بالفصل الدراسي الثاني من خلال منهج تفاعلي لتنمية مهارات اللغة المختلفة، وذلك من خلال إحدى أفضل منصات التعليم في العالم والتي تقدمها مؤسسة ماجروهيل الأمريكية.

كما استعانت الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني بمنصة ماجروهل لعقد اختبارات تحديد المستوى في اللغة الانجليزية للطلاب الجدد الذين التحقوا بالجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتهتم جامعة المنصورة الجديدة برفع مستوي الطلاب في اللغة الانجليزية وتنمية مهاراتهم اللغوية، بما ينعكس إيجاباً علي المستوي الدراسي للطلاب، خاصة وأن الدراسة بالجامعة تعتمد في المقام الأول على اللغة الانجليزية.